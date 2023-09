HALBLECH. Am Mittwochnachmittag gegen 14:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung der Kreisstraße OAL 1 / Bannwaldseeweg. Eine 80-jährige E-Bikefahrerin aus Nordrhein-Westfalen fuhr hinter ihrem Ehemann von Halblech kommend auf dem Hafenfeld in Richtung Bayerniederhofen. Der Ehemann überquerte die Kreisstraße, die Ehefrau folgte ihm in einigem Abstand. Sie missachtete das vorhandene Stop-Zeichen und fuhr ohne anzuhalten über die Kreisstraße. Offensichtlich hatte sie übersehen, dass dort eine 56-jährige Opelfahrerin in Richtung B 17 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Fahrradfahrerin so schwere Verletzungen erlitt, dass sie trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und des Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Das Fahrrad erlitt einen Totalschaden. Zur Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle für ca. 3 Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Buching richtete eine örtliche Umleitung ein und regelte den Verkehr. Die Autofahrerin und der Ehemann der Getöteten wurden im Anschluss von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Kriseninterventionsdienstes betreut. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Füssen durchgeführt.

