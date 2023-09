HILPOLTSTEIN. (1087) Am Mittwochnachmittag (20.09.2023) kam es bei Hilpoltstein (Lkrs. Roth) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radlader und einem Motorrad. Der Fahrer des Kraftrades erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.



Der Fahrer des Radladers wollte nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 15:30 Uhr aus einer Einmündung nach links in Richtung Pyras auf die RH24 einfahren. Hierbei übersah er offenbar das von links kommende Motorrad, welches von Pyras in Richtung Hilpoltstein unterwegs war. Der 67-jährige Fahrer des Kraftrades konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Baustellenfahrzeug zusammen. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizeiinspektion Hilpoltstein nimmt den Unfall zur Stunde vor Ort auf. Die Beamten werden zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Sachverständigen unterstützt. Die Verbindungsstraße ist bis zum Ende der polizeilichen sowie Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.



Erstellt durch: Marc Siegl