2130 – Unfall auf der A8

BAB A8 / AS West / FR Stuttgart – Am gestrigen Dienstag (19.09.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Motorradfahrer und einer 50-jährigen Autofahrerin. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 18.45 Uhr war der 20-Jährige hinter der 50-Jährigen auf der Autobahn unterwegs. Die 50-Jährige musste kurz vor der Anschlussstelle West verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah der Motorradfahrer offenbar, auch aufgrund der tiefstehenden Sonne und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro.

2131 – Versuchter Totschlag – Tatverdächtiger in Haft

--- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ---

Pöttmes – Am vergangenen Montag (18.09.2023) verletzte offenbar ein 57-jähriger Tatverdächtiger einen 52-Jährigen in einer Arbeiterunterkunft in der Bürgermeister-Mörtl-Straße schwer. Der 57-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 21.00 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 57-Jährigen und dem 52-Jährigen. Im weiteren Verlauf griff der 57-Jährige den 52-Jährigen offenbar mit einem Messer an und verletzte diesen dabei im Oberkörperbereich und an den Händen. Der 52-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den 57-Jährigen unmittelbar nach dem Eintreffen am Anwesen vorläufig fest. Der 57-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am gestrigen Dienstag (19.09.2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.

2132 – Dämmmaterial entsorgt

BAB A8 / Zusmarshausen – Am gestrigen Dienstag (19.09.2023) entsorgte ein bislang unbekannter Täter mehrere Säcke mit Dämmmaterial auf einer Rastanlage an der A8.

Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.