DURACH, LKR. OBERALLGÄU. Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Durach am 22.08.2023 sind die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Kempten zur Brandursache abgeschlossen. Demnach lässt sich nicht mehr klären, was den Brand verursacht hat.

Der Brand wütete so stark, dass die Lagerhalle komplett zerstört wurde. Dies und die Löscharbeiten während des Brandes sorgten dafür, dass es den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Kempten mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamts nicht mehr gelang, die Brandursache zu rekonstruieren. Bei dem Brand entstand nach vorläufigen Schätzungen der Kripo ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Ermittlungen in dem Fall werden in Kürze abgeschlossen sein und an die Staatsanwaltschaft Kempten übergeben. (KPI Kempten)

