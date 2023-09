FRICKENHAUSEN/LAUBEN. Am Mittwochvormittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand eines Einfamilienhauses in Frickenhausen mitgeteilt. Vermutlich durch einen Defekt der Photovoltaikanlage oder deren Kabelleitungen begann die Dachdämmung des Einfamilienhauses zu brennen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Jedoch musste für die Löscharbeiten das Dach zum Teil abgedeckt werden. Glücklicherweise befand sich bei der Brandentstehung niemand im Haus, es gab keine Verletzten. Der Schaden wird bislang auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Frickenhausen, Lauben, Erkheim, Egg an der Günz, Babenhausen und Ottobeuren, sowie mehrere Rettungswägen und Streifenbesatzungen der Polizei. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse auf ein Fremdverschulden vor, es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. (PI Mindelheim)

