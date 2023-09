GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagabend (16. September 2023) kam es im Bereich der Partnach zu einem versuchten Tötungsdelikt, wobei ein 34-Jähriger von einem zunächst unbekannten Täter erheblich verletzt wurde. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen und bildete eine Ermittlungsgruppe (EG Schornstraße). Mittlerweile konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser wird noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Wie bereits berichtet, verletzte am vergangenen Samstag (16. September 2023), gegen 22.24 Uhr, ein zunächst Unbekannter einen 34-Jährigen mit einem Messer schwer im Halsbereich. Auslöser des Angriffs war ein Streit über zu laute Musik. Anschließend flüchtete der Angreifer unerkannt. Der Geschädigte befand sich glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Noch vor Ort übernahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen und wenig später vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wurden unverzüglich Ermittlungen gegen den zunächst unbekannten Täter geführt. Zwischenzeitlich wurde bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen zudem eine Ermittlungsgruppe (EG Schornstraße) eingerichtet.

Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen, Zeugenbefragungen und Durchsuchungen ergab sich zeitnah der dringende Tatverdacht gegen einen 48-jährigen Mann aus Garmisch-Partenkirchen. Aufgrund dessen wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und durch die zuständige Ermittlungsrichterin am Amstgericht München erlassen. Der dringend Tatverdächtige wurde am Spätnachmittag des gestrigen Dienstags an seiner Wohnanschrift verhaftet. Bei der Durchsuchung der Wohnung des dringend Tatverdächtigen konnten neben einer Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen auch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Am heutigen Mittwoch wurde der 48-jährige Amerikaner der zuständigen Ermittlungsrichterin zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Diese setzte den erlassenen Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.