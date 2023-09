1576. Betrug durch Nachricht über Messenger-Dienst – Moosach

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 06:45 Uhr, erhielt eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. In dieser SMS wurde der 70-Jährigen suggeriert, dass es sich um die neue Handy-Nummer ihres Sohnes handeln würde.

Die 70-Jährige schrieb im weiteren Verlauf in der Annahme, dass es sich um ihren Sohn handeln würde, mehrere SMS und überwies schließlich nach der Aufforderung, dass der angebliche Sohn Geld für den Kauf eines Mobiltelefons benötigen würde, einen mittleren vierstelligen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto.

Die 70-Jährge bemerkte den Betrug erst, als ihr tatsächlicher Sohn bei ihr anrief. Danach verständigte sie die Polizei.

Das Kommissariat 75 (Betrugsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis der Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde. Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweise:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

1577. Trickdiebstahl – Fürstenried-West

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 12:30 Uhr, war ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Eingangstür eines Wohnhauses. Er bemerkte eine ihm unbekannte Frau, welche in dasselbe Gebäude wollte. Er gewährte ihr Einlass und stieg mit ihr zusammen in den Aufzug.

Während der Aufzugsfahrt wurde er von der Täterin mehrfach umarmt. Als der über 70-Jährige dann in seiner Wohnung war, bemerkte er das Fehlen seiner Goldkette, welche er zuvor um den Hals getragen hatte.

Er verständigte daraufhin direkt den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Polizeistreifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine Hinweise auf die Täterin.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, osteuropäische Erscheinung; dunkle Kleidung mit Jacke und langer Hose.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Graubündener Straße, Walliser Straße, Engadiner Straße und Neurieder Straße (Fürstenried-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1578. Schwere Brandstiftung – Forstenried

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 09:45 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München ein Brand in einem Haus in Forstenried gemeldet. Die entsandten Streifen der Münchner Polizei konnten an der Einsatzörtlichkeit von außen am Haus Rauch wahrnehmen. Das Feuer im Haus konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Bewohnerin konnte noch rechtzeitig das Haus verlassen und wurde nicht verletzt.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Dabei ergab sich der Verdacht einer schweren Brandstiftung.

Vor Ort konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Er wurde wegen der schweren Brandstiftung angezeigt und wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1579. Größerer Polizeieinsatz wegen unklarer Bedrohungssituation – Ramersdorf

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 17:30 Uhr, teilte ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf 110 mit, dass er soeben an einer Tankstelle von einer anderen Person aus dem Auto heraus mit einer Waffe bedroht worden wäre. Zuvor kam es aus einer bislang ungeklärten Ursache zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Personen. Um diese Situation zu klären, wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Dort trafen sie auf einen 55-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher sich nach wie vor in seinem Pkw befand. Dieser konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte eine Waffe im Handschuhfach aufgefunden und gesichert werden. Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, die mit Platzpatronen geladen war.

Der 55-Jährige führte einen kleinen Waffenschein mit sich. Die Waffe, das Magazin und die Bescheinigung wurden sichergestellt. Er wurde wegen der Bedrohung angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (Bedrohung und Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1580. Festnahme nach räuberischer Erpressung – Schwanthaler Höhe

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 10:40 Uhr, betrat ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München unter dem Vorwand eine Brille kaufen zu wollen ein Optiker-Geschäft. Aufgrund eines laufenden Kundengesprächs wurde der 47-Jährige gebeten, sich im Wartebereich aufzuhalten. Bereits hier zeigte dieser ein auffälliges Verhalten, indem er unter anderem Gegenstände auf den Boden warf.

Während des Aufenthalts des 47-Jährigen fiel eine schwarze Schusswaffe aus dessen Jackentasche, während dieser sich auf einen Stuhl setzen wollte. Die Schusswaffe hob dieser schnell wieder auf und steckte sie ein.

Ein 26-jähriger Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte in einem Nebenraum den Polizeinotruf 110. Eine 25-jährige Angestellte, die den 47-Jährigen bereits bediente, ließ sich nichts anmerken und setzte das Verkaufsgespräch fort.

Der 47-Jährige zog während des Gesprächs die Schusswaffe aus der Jackentasche und zeigte diese vor. Die 25-jährige Angestellte flüchtete daraufhin über einen Mitarbeiterausgang nach draußen.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Tatverdächtige im Geschäft angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fand man neben einer Druckluftwaffe auch passende Munition für Waffe. Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wegen einer Bedrohung wurde der 47-Jährige, der auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wegen seines gefährdenden Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Das Kommissariat 21 (Bedrohung und Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1581. Küchenbrand – Obermenzing

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 19:20 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, über einen Küchenbrand in einer Wohnung. Daraufhin wurde die Feuerwehr und eine Polizeistreife der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

1582. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind; eine Person schwer verletzt – Hasenbergl

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 17:40 Uhr, stieg ein 9-Jähriger mit Wohnsitz in München aus einem an einer Haltestelle in der Dülferstraße stehenden Linienbus. Danach wollte der 9-Jährige zu Fuß die Straße überqueren und betrat die Fahrbahn hinter dem Bus.

Zeitgleich fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw auf der Dülferstraße Richtung Feldmoching. Als der 9-Jährige hinter dem Bus auf die Straße lief, kam es zum Zusammenstoß zwischen diesem und dem Pkw, wodurch das Kind zu Boden geschleudert wurde.

Der 9-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden, welcher auf ca. 500 Euro geschätzt wird.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1583. Nachtrag zum staatsschutzrelevanten Delikt – Maxvorstadt

-siehe Pressebericht vom 18.09.2023, Nr. 1558

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 07:30 Uhr, in der U-Bahnlinie U6 zwischen Studentenstadt und Universität zu einem staatsschutzrelevanten Delikt durch eine bislang unbekannte Täterin.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich neue Hinweise zum Aussehen der Täterin.



Nach Sichtung der Videos der MVG kann die unbekannte Täterin wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 50-55 Jahre alt, lange dunkle/graue Haare; blaues Halstuch, langes dunkles Kleid mit Musterung, graue offene Schuhe, sie hatte eine spiegelnde Sonnenbrille auf dem Kopf, grau-roter Rucksack



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der U-Bahn U6 zwischen Studentenstadt und Universität Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.