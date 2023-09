SCHORNDORF, LKR. CHAM. Bei Reparaturarbeiten wurde ein 56-Jähriger lebensgefährlich verletzt.

Am Dienstagvormittag, 19. September führte ein Schorndorfer Reparaturarbeiten an seinem Mulcher durch. Hierfür hob er das über eine Tonne schwere Gerät mit einer Palettengabel an. Im Laufe der Arbeiten stürzte der Mulcher auf den 56-Jährigen und verletzte ihn schwer. Ein Angehöriger leistete Erste Hilfe und verständigte den Notruf. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich in Lebensgefahr. Zu den genauen Umständen des Unfalls hat die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen noch vor Ort übernommen. Hierfür steht sie im Austausch mit der zuständigen Berufsgenossenschaft. Hinweise auf ein Verschulden anderer Personen ergaben sich bislang nicht.