FÜRTH. (1086) Am Dienstagabend zeigte sich ein Mann in Fürth vor Kindern in exhibitionistischer Art und Weise. Beamte der Polizeiinspektion Fürth nahmen einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest.



Passanten alarmierten gegen 17:30 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem sie zuvor einen Mann beobachtet hatten, der in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes im Finkenschlag an seinem Glied manipulierte. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth konnte kurz darauf den 35-jährigen Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle antreffen und vorläufig festnehmen.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernommen.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc