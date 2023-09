BAMBERG. Montagnacht stahlen Unbekannte mehrere Baggerschaufeln von einer Großbaustelle an der Zollnerstraße. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Böses Erwachen zu Arbeitsbeginn am Dienstagmorgen auf dem Gelände der ehemaligen Lagarde-Kaserne: Unbekannte hatten in der Nacht zuvor mehrere Baggerschaufeln samt Zubehör gestohlen. Verantwortliche der beiden betroffenen Baufirmen schätzten deren Wert auf einen sechststelligen Eurobetrag.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg. Die Beamten gehen davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren. Vermutlich benutzten die Diebe ein größeres Fahrzeug um die schweren Schaufeln abtransportieren zu können. Die Ermittler bitten deshalb Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit von Montag, 17.45 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge am oder auf dem Baustellengelände an der Zollnerstraße bemerkt? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.