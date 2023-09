LINDAU. Am Mittwoch, den 06.09.2023, war ein 93-jähriger Segler mit seiner Segelyacht auf dem Bodensee unterwegs. Zwischen der Lindauer Insel und dem Rheindamm ging der allein auf dem Boot befindliche Segler aus ungeklärter Ursache über Bord. Andere Wassersportler konnten noch kurz nachdem der Mann über Bord ging Hilferufe wahrnehmen. Als diese sich dem Segelboot näherten, war keine Person mehr an Bord oder im Wasser zu sehen. Die ersten Suchmaßnahmen der ausgerufenen internationalen Seenotrettung auf dem Bayerischen Teil des Bodensees blieben erfolglos. Durch weitere Ermittlungen konnte nun der genaue Unglücksort näher bestimmt werden. Die ausgemachte Stelle wurde von der Wasserschutzpolizei Lindau und einer externen Fachfirma mit Suchhunden und Sonargeräten überprüft. Mittels eines Tauchroboters konnte der Vermisste schließlich am 15.09.2023 in circa 60 Meter Wassertiefe in der Nähe des vermuteten Punktes geortet werden. Die Wasserschutzpolizei barg den Leichnam. Die Kriminalpolizei Lindau identifizierte den Vermissten zwischenzeitlich als den verunglückten Segler. Die Ermittlungen durch die Polizei ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (KPS Lindau)

Bezugsmeldung vom 07.10.2023:

Segler vermisst

LINDAU. Gestern ging gegen 15:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein, wonach Zeugen von ihrem Boot aus Hilferufe von einem anderen Segelboot gehört hatten. Als sie das Segelboot erreichten, waren keine Person mehr an Bord. Das Boot befand sich zwischen Hard und Lindau auf dem See. Auf dem See wurde eine Suchkette mit elf Einsatzbooten der Wasserschutz- und Seepolizei aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz, Wasserwacht, Feuerwehr, THW und Österreichische Wasserrettung aufgebaut und der Seebereich abgesucht. Weiter vier Boote suchten den Uferbereich ab. Ein Rettungshubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Das herrenlose Segelboot wurde vom Feuerwehrboot Lindau in den Yachthafen Lindau geschleppt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 93-jährige Skipper alleine auf dem Boot war. Er war am Vormittag in Meersburg gestartet und wollte nach Hard. Wie es dann zu dem Unglücksfall kam, ist noch unklar. In der Folge erfolgte eine Sonarsuche mit sieben Einsatzbooten. Die Suche wurde am Abend um 20:00 Uhr abgebrochen und verlief bislang erfolglos. Weitere Suchmaßnahme sind für heute geplant. (PI Lindau/WSP-Gruppe)

