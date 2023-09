KELHEIM. Wie bereits berichtet, kam es heute Nachmittag in Kelheim zu einem polizeilichen Großeinsatz, nachdem sich im Bereich der Maximilianbrücke ein Mann mit Schusswaffe befand. Gegen 18.20 Uhr konnte der Mann von Spezialkräften festgenommen werden. Unbeteiligte wurden nicht verletzt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern hat vor Ort eine mobile Pressestelle eingerichtet.

Diese befindet sich in Kelheim am Parkplatz Wöhrdplatz in der Bahnhofstraße (Anfahrt nur über die Alleestraße möglich). Wir bitten um vorherige telefonsiche Kontaktaufnahme unter 09421/868-1013.