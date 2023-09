WÜRZBURG / INNENSTADT. Zwei Ladendiebe beleidigten am Dienstagnachmittag eine Mitarbeiterin eines Supermarktes. Dabei hielt ein 32-Jähriger ein geschlossenes Klappmesser in der Hand. Dank des umsichtigen Verhaltens der Mitarbeiterin konnte die Polizei kurz nach der Tat das Pärchen an der Juliuspromenade vorläufig festnehmen.

Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Domstraße beobachtete gegen 14:00 Uhr eine junge Frau, die Bierflaschen in eine Tasche steckte. Als die Beschäftigte die 17-Jährige aufforderte, die Ware zu bezahlen, mischte sich ihr 32-jähriger Begleiter ein, beleidigte die Frau und hielt dabei ein geschlossenes Klappmesser in seiner Hand.

Anschließend verließ das Paar den Supermarkt und stieg am Rathaus in eine Straßenbahn. Die Mitarbeiterin folgte dem Paar mit sicherem Abstand und ließ über den Straßenbahnfahrer die Polizei alarmieren. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnten den Mann und die Frau schließlich am Ulmer Hof vorläufig festnehmen.