WIPFELD, LKR. SCHWEINFURT. Seit dem Freitag wird eine 16-Jährige aus einem Jugendheim vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Schweinfurter Polizei bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 16-jährige Dana Krüger befand sich am Freitag für eine ärztliche Behandlung in Nürnberg und sollte im Anschluss wieder in ihre Jugendeinrichtung im Kloster St. Ludwig zurückkehren. Frau Krüger ist seitdem jedoch nicht mehr erreichbar und ohne bekannten Aufenthaltsort. Im Rahmen der ersten Ermittlungen kristallisierte sich jedoch heraus, dass sie sich aktuell im Raum Bayreuth aufhalten könnte.

Frau Krüger wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

55 kg schwer

Braune schulterlange Haare

Über aktuelle Bekleidung nichts bekannt

Zeugen, die Frau Krüger gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-2230 bei der Schweinfurter Polizei zu melden.