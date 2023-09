Einbruch in zwei Arztpraxen – Polizei sucht Zeugen

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG / BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes sind bislang Unbekannte in zwei Zahnarztpraxen eingebrochen, haben Wertgegenstände entwendet und sind unerkannt entkommen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen aus hofft hierbei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Altgold aus Zahnarztpraxis entwendet



Im Zeitraum zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Sonntagmittag, 11:50 Uhr, hat sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Breiten Straße in Großostheim verschafft. Im Anschluss durchwühlte er Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Entwendet wurde unter anderem Gold im Wert von rund 300 Euro. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Weiterer Einbruch in Bürgstadt



Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr, und Montagmorgen, 07:30 Uhr. Dort drang ein Unbekannter ebenfalls gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in der Kolpingstraße ein. In diesem Fall wurden medizinische Geräte im Wert einer hohen fünfstelligen Summe entwendet.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen Tatzusammenhang.



Die Kripo wendet sich dabei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Zahnarztpraxis gesehen?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.06021/857-1733 entgegen.

Schwerer Betriebsunfall - Brandschutzwand verletzt 19-Jährigen schwer

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf einer Baustelle in Mömbris ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Mann von einer Brandschutzwand schwer verletzt worden. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt nun, wie es zu dem schweren Betriebsunfall kommen konnte.

Dem derzeitigen Sachstand nach waren die Arbeiter gegen 13:00 Uhr damit beschäftigt, die Brandschutzwand aufzustellen. Beim Ablassen der Hauswand rissen aus bislang unbekannten Gründen die Ösen aus der Fräsung heraus. Dabei sackte die rund ein bis zwei Tonnen schwere Hauswand aus einer Höhe von ca. einem Meter herab und klemmte den jungen Mann auf Höhe der Hüfte ein.

Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt Würzburg soll nun geklärt werden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

Nach Polizeieinsatz in Sulzbach – 30-Jähriger in Bezirkskrankenhaus untergebracht

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagnachmittag ist es in der Bahnhofstraße in Sulzbach zu einem Polizeieinsatz mit einer offenbar psychisch belasteten Person gekommen. Der 30-Jährige Mann wurde durch eine Streife gesichert und befindet sich nun in Polizeigewahrsam.

Gegen 16:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen 30-Jährigen Mann ein, der mit einem Messer in der Hand mitten auf der Fahrbahn stehen und gegen Hauswände schlagen soll. Eine hinzugezogene Streife konnte den Mann antreffen und festnehmen. Bei der Festnahme kam es auch zum Einsatz des Pfeffersprays. Die Polizeibeamten konnten das Messer im Rucksack des Mannes feststellen und sicherstellen.

Zum Tatzeitpunkt befand sich der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss. Der Festgenommene wurde inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

MILTENBERG. Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Miltenberg am Montagnachmittag stellten die Beamten fest, dass der Fahrer den Pkw ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte.

In Miltenberg hielt eine Streifenbesatzung kurz vor 18:00 Uhr einen 26-Jährigen mit seinem BMW in der Hauptstraße an. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen, da er aktuell keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Montagnachmittag wurde ein violetter Nissan "Am Gemeindegraben" am vorderen linken Kotflügel beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Räder eines Fahrrades in der Tannstraße beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagnachmittag wurde ein schwarzer Audi auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Würzburger Straße beschädigt. Die Beschädigung muss sich zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag wurde ein weißer Tesla im Parkhaus am Hauptbahnhof beschädigt. Die Beschädigung muss sich zwischen 08:20 Uhr und 11:25 Uhr zugetragen haben.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 09:30 Uhr, wurde der Tankdeckel eines grauen BMW in der Pfarrgasse entfernt und zerbrochen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag wurde ein E-Scooter der Marke "Xiaomi" vor der City Galerie entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montagmorgen blieb eine 75-Jährige beim Einparken an einem parkenden Fahrzeug hängen. Der rote Pkw parkte in der Tiefgarage in der Dalbergstraße und wurde an der linken Heckstoßstange beschädigt. Die 75-Jährige hinterließ ihre Kontaktdaten und ging zum Telefonieren aus dem Gebäude. In diesem Zeitraum fuhr das beschädigte rote Auto davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.