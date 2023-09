LANDSHUT. Am 18.09.2023 kurz nach Mitternacht wurde in der Isargestade Nähe Johann-Weiß-Weg ein verletzter Mann aufgefunden.

Der verletzte 70-Jährige, der auch ein Fahrrad mit sich führte, wurde gegen 00.44 Uhr am Montag von einem Passanten am Gehweg in einem Gebüsch liegend aufgefunden. Dieser alarmierte sofort Rettungskräfte; der Mann wurde ärztlich versorgt. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Landshut wurden sogleich polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 05.40 Uhr konnte der 70-Jährige erneut von Passanten auf dem Gehweg liegend, allerdings in der Johannisstraße, festgestellt werden. Er wurde in ein Klinikum eingeliefert. Im Rahmen der Behandlung wurden nun lebensbedrohliche Verletzungen festgestellt. Wie sich der Verletzte diese Verletzungen zuzog, ist zum aktuellen Zeitpunkt der Untersuchungen noch unklar. Erste Hinweise auf eine Fremdeinwirkung bestätigten sich bislang nicht.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sollen nun zeigen, ob die Verletzungen des 70-Jährigen auch im Rahmen eines Sturzes mit dem Fahrrad entstanden sein könnten.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet im Zuge der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Wer kann Angaben zum 70-jährigen Mann geben, der sich am 18.09.2023 um kurz nach Mitternacht im Bereich Isargestade und um gegen 05.40 Uhr im Bereich der Johannisstraße aufhielt. Er führte ein altes Damenfahrrad mit blauem Plastikkorb auf dem Gepäckträger mit sich.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 19.09.2023, 14.55 Uhr