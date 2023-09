Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG / STETTFELD, LKR. HAßBERGE. Unbekannte hatten vergangene Woche einen Jeep in Bamberg-Gaustadt gestohlen. Die Ermittler der Kripo Bamberg hatten Erfolg und fanden das Fahrzeug im benachbarten Stettfeld in Unterfranken wieder.

Im Zeitraum von Mittwochabend, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, schlugen unbekannte Autodiebe im Abt-Wolfram-Ring im Bamberger Ortsteil Gaustadt zu. Dort hatten sie es auf einen grauen Jeep Grand Cherokee abgesehen. Sie stahlen das SUV mit einem Zeitwert von rund 45.000 Euro. Dem schnellen Handeln der Ermittler ist es zu verdanken, dass der Jeep sich nun wieder in den Händen des rechtmäßigen Besitzers befindet. In Zusammenarbeit mit der unterfränkischen Polizei führte die Spur die Ermittler ins benachbarte Stettfeld im Landkreis Haßberge. Die Fahrzeugdiebe hatten das SUV in ein Wohngebiet gebracht und dort scheinbar zur Abholung bereitgestellt. Bislang fehlt von den Tatverdächtigen jede Spur.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Jeep im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in Gaustadt oder Stettfeld gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.