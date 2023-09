FORCHHEIM / BAMBERG. Gleich zweimal machten sich unbekannte Diebe an Wohnmobilen im Bereich Bamberg und Forchheim zu schaffen. In Forchheim hatten sie Erfolg und stahlen den Camper, in Bamberg scheiterten sie und das Fahrzeug blieb stehen. Die beiden Fälle im Einzelnen:

Forchheim

Im Zeitraum von Mittwochmorgen, 13. September, bis Sonntagnachmittag, 17. September, stahlen Unbekannte ein weiß-graues Wohnmobil des Herstellers Fiat Frankia in der Dieselstraße in Forchheim. Das Fahrzeug befand sich einem frei zugänglichen Firmenhof in einem Unterstand und trug zuletzt die Kennzeichen ERH-SZ 104. Zur weiteren Ausstattung gehörten eine Solaranlage und eine Markise. Der geschätzte Wert des Wohnmobils beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Bamberg

Im Zeitraum vom Abend des 1. September bis Sonntagabend, 17. September, versuchten sich Diebe in der Jäckstraße in Bamberg. Dort hatten sie das Türschloss der Fahrerseite geknackt und anschließend am Zündschloss manipuliert. Glücklicherweise konnten sie den Camper nicht starten und er blieb auf seinem Parkplatz zurück. Es handelte sich um einen anthrazitfarbenen Fiat Ducato Maxi mit den Kennzeichen BA-LN 80 und einem Zeitwert von etwa 60.000 Euro.

In den beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise zum Diebstahl in Forchheim oder zum Versuch in Bamberg geben können, melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.