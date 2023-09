BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. Ein Internetbetrüger gab sich bei einem Telefonat am vergangenen Freitag als Bankmitarbeiter aus und erlangte Zugriff auf das Bankkonto eines Bad Kötztingers. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen verschiedener Delikte.

Am 15. September rief ein Betrüger einen Senior aus Bad Kötzting an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er verwickelte den Mann in ein Gespräch und agierte so professionell, dass der Betrug zunächst nicht auffiel. Es gelang dem Täter, Zugriff auf das Bankkonto des Geschädigten Bad Kötztingers zu erlangen und einen fünfstelligen Eurobetrag vom Konto zu überweisen.

Der Geschädigte bemerkte den Betrug beim Blick in sein Online-Banking und verständige sofort die „wirkliche“ Bank, die alles in die Wege geleitet hat, um das Geld noch zu sichern.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Hier noch einige Tipps, um derartigen Betrug rechtzeitig zu erkennen:

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden: