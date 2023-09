LANDKREIS FREISING. Im Rahmen eines größeren Verfahrens zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität gerieten in den vergangenen Monaten im Landkreis Freising drei junge Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren ins Visier der Drogenfahnder. Vergangenen Donnerstag schlugen die Ermittler der Kriminalpolizei Erding an drei Wohnobjekten in Eching gleichzeitig zu und vollzogen die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse. Mit Unterstützung des Rauschgifteinsatzkommandos des Bayerischen Landeskriminalamts und der zivilen Einsatzgruppe Erding gelang es den Ermittlern in den Abendstunden des 14.09.2023 einen Cocktail verschiedenster Rauschgifte, Waffen und vermeintliche Drogengelder sicherzustellen.

Der 21-jährige Echinger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut am 15.09.2023 dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Landshut wegen Verdachts eines Verbrechens des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft gegen 21-Jährigen an. Der Vorgeführte wurde in die Justizvollzugsanstalt Landshut überstellt.

Insgesamt konnten beim 21-Jährigen in Untersuchungshaft befindlichen rund 225 Gramm MDMA, 96 verkaufsfertige Plomben mit MDMA, 10 Gramm Crystal-Meth, 19 Gramm Kokain, 4 THC Liquids, eine Druckluftwaffe und eine PTB Waffe Walther sowie mutmaßliche Drogengelder im vierstelligem Euro-Wert in szenetypischer Stückelung beschlagnahmt werden.

In der Wohnung des 20-Jährigen wurden rund 80 Gramm und bei dem 19-Jährigen kleinere Mengen Marihuana und verbotene Psylocibinpilze sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Anmerkung:

MDMA steht für die chirale chemische Verbindung 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin und ist insbesondere als weltweit verbreitete Partydroge bekannt.