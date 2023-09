PASSAU. Scheibe eines Geschäfts mit verbotenem Symbol und beleidigendem Schriftzug bemalt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 18.09.2023 wurde durch Verantwortliche eines Geschäfts in der Alten Raiffeisenstraße festgestellt, dass ein unbekannter Täter auf die Seitenscheibe des Haupteinganges ein verbotenes Symbol und einen beleidigenden Schriftzug gemalt hatte. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer politisch motivierten Tat übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf:

Personen, die am Montag, 18.09.2023, zwischen 00.30 Uhr und 01.15 Uhr, in der Alten Raiffeisenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht am 19.09.2023, 13.45 Uhr