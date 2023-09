1563. Versuchter Einbruch in Kiosk – Laim

Im Zeitraum von Sonntag, 17.09.2023, 15:00 Uhr, bis Montag, 18.09.2023, 06:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich mit Gewalt Zutritt in einen Kiosk in Laim zu verschaffen. Die mehrfachen Versuche waren nicht erfolgreich. Am Montag, 18.09.2023 in der Früh fielen diese Versuche auf und die Polizei wurde informiert.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Straße, Viebigplatz, Droste-Hülshoff-Straße und Endelhauserstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1564. Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus – Neuhausen

Im Zeitraum von Montag, 18.09.2023, 09:20 Uhr, bis Dienstag, 19.09.2023, 01:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster im Hinterhof gewaltsam Zutritt in eine dortige Erdgeschosswohnung.

Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten diversen Schmuck. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Maximilian-Wetzger-Straße und Dom-Pedro-Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1565. Staatsschutzrelevantes Delikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 17:30 Uhr, rief ein augenscheinlich volltrunkener 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech auf der Straße Parolen mit nationalsozialistischem Hintergrund. Als er von einem 26-Jährigen mit Wohnsitz in München aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, beleidigte der 36-Jährige den 26-Jährigen verbal ausländerfeindlich und bedrohte ihn ebenfalls verbal.

Die vom 26-Jährigen verständigte Polizeistreife konnte den 36-Jährigen im direkten Nahbereich antreffen. Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Bedrohung und Beleidigung angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1566. Staatsschutzrelevantes Delikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 00:15 Uhr, zeigte ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg gegenüber Beamten der Bundepolizei im Bereich der Hackerbrücke den sogenannten Hitlergruß. Zudem äußerte er sich verbal abwertend gegenüber einer unbeteiligten Passantin.

Der 32-Jährige wurde durch hinzugerufene Polizeikräfte des Polizeipräsidiums München vorläufig festgenommen, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1567. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug – Moosach

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 03:30 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110, da ihm ein Seat Pkw mit einer eingeschlagenen Scheibe im Bereich des Simmerleinplatzes aufgefallen war. Er teilte zudem mit, dass ihn zuvor zwei männliche Personen entgegengekommen wären, die möglicherweise etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Es wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Im Nahbereich konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnte Tatwerkzeug und Diebesgut (mehrere Hundert Euro Bargeld) aufgefunden werden. Zudem konnten im Nahbereich noch drei weitere Pkws (Hyundai, 2x BMW) mit eingeschlagenen Seitenscheiben aufgefunden werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden beide Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 18-Jährige wurde wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1568. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Polizeifahrzeug; eine Person verletzt – Sendling

Am Montag, 18.09.2023, gegen 09:15 Uhr, fuhr eine 38-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Pfeuferstraße auf dem dortigen Radweg. Im Bereich der Kreuzung mit der Lindwurmstraße standen aufgrund eines Polizeieinsatzes (Einsatz wegen einer vermeintlichen Bedrohungssituation, die sich nicht bestätigt hatte) mehrere Polizeifahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage auf der Fahrbahn.

Als die Ampel für die 38-Jährige Grünlicht zeigte, fuhr sie zwischen den stehenden Polizeifahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn und übersah dabei ein ziviles Polizeifahrzeug, welches mit eingeschalteten Sondersignalen (Blaulicht und Sirene) die Plinganserstraße in südliche Richtung fuhr.

Die 38-Jährige prallte mit dem Vorderrad gegen die rechte Seite des gerade vorbeifahrenden Polizeifahrzeuges und fiel auf die Fahrbahn. Sie wurde dadurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Fahrrad als auch das Polizeifahrzeug wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1569. Staatsschutzrelevantes Delikt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 07:35 Uhr, befand sich ein 21-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in Nürnberg, auf der Hackerbrücke und geriet dort mit einem 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München aus bislang noch nicht genau geklärter Ursache in einen Streit. Im Zuge des Streites beleidigte der 21-Jährige den 19-Jährigen verbal mit diskriminierendem und ausländerfeindlichem Inhalt. Dabei wurde die Hautfarbe des 19-Jährigen mehrfach abwertend thematisiert. Der 19-Jährige drohte dem 21-Jährigen daraufhin mit Gewalt.

Über den Notruf wurde die Polizei verständigt. Die Anzeige wurde am Tatort aufgenommen und die Beteiligten wurden anschließend entlassen.

Das Kommissariat K 44 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1570. Sachbeschädigung durch Graffiti – Bogenhausen

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.09.2023, gegen 00:00 Uhr bis Donnerstag, 14.09.2023, gegen 15:40 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Grundstücksmauer eines Gebäudes ein Graffiti mit politischen Inhalten (in einem kritischen Kontext zur Migrationspolitik in Europa) an. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 45 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lusenstraße, Böhmerwaldplatz, Röntgenstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1571. Staatsschutzrelevantes Delikt – Ramersdorf

Am Freitag, 15.09.2023, gegen 11:50 Uhr, betätigte sich ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in München als Schulwegsicherer. Hierbei geriet der 71-Jährige mit einem 46-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München in einen zunächst verbalen Streit. Der 46-Jährige hatte die Straße fußläufig trotz Rotlicht zeigender Ampel überquert, worauf ihn der 71-Jährige kritisch hinwies.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein wechselseitiger Streit, in dem der 71-Jährige den 46-Jährigen verbal fremdenfeindlich beleidigte. Nach ersten Ermittlungen beleidigte der 46-Jährige den 71-Jährigen ebenfalls mit einer abwertenden Geste. Zudem kam es zu einer körperlichen Tätlichkeit. Die Details zur Klärung des genauen Tatablaufs sind Gegenstand der Ermittlungen.

Sowohl der 71-Jährige als auch der 46-Jährige erstatteten jeweils Anzeige. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.

1572. Staatsschutzrelevantes Delikt – Haar

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 18:15 Uhr, entwickelte sich aus bislang ungeklärter Ursache zwischen einem 51-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München sowie einer 18-Jährigen mit Wohnsitz in München eine verbale Streitigkeit. Hierbei beleidigte der 51-Jährige die 18-Jährige verbal fremdenfeindlich und ballte die Fäuste. Während der Beleidigung thematisierte er mehrfach die dunklere Hautfarbe der 18-Jährigen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 51-Jährigen und einem 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, der auf den Vorfall aufmerksam geworden war. Die Motivation des 24-Jährigen in Bezug auf sein Handeln und der genaue Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung sind derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 51-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Kinderspielplatzes am Jagdfeldring 83 (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.