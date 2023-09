MARKT SCHWABEN, LKRS.EBERSBERG.Am vergangenen Wochenende wurden insgesamt fünf Gastronomiebetriebe in Markt Schwaben zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr versuchten die Täter, in ein asiatisches Restaurant am Marktplatz einzudringen. Die Unbekannten scheiterten trotz mehrerer Hebelversuche an der massiven Bauweise der Zugangstüren.

Im Rahmen der Tatbestandsaufnahme wurde durch die Polizei auch ein benachbartes mexikanisches Restaurant am Marktplatz kontrolliert. Auch hier wurden Hebelversuche an mehreren Türen festgestellt, die ersten Ermittlungen zufolge zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr am Samstag durchgeführt worden waren. Es gelang es den Tätern wiederum nicht, in die Räumlichkeiten der Gaststätte vorzudringen.

Am Samstag zwischen 01:30 Uhr und 08:30 Uhr hebelten die Unbekannten die Zugangstür eines italienischen Restaurants, ebenfalls am Marktplatz, auf und gelangten so in die Betriebsräume. Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut. Mit geringer Beute konnten sie die Gaststätte unerkannt verlassen.

Gegen 03:30 Uhr gelang es den Tätern, über ein Fenster in ein italienisches Restaurant am Pfarrer-Huber-Weg einzudringen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch nur geringe Beute erlangt.

In der Nacht von Samstag (22:30 Uhr) auf Sonntag (11:00 Uhr) hebelten Unbekannte eine Nebeneingangstür eines Cafes am Dr.-Hartlaub-Ring auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort brachen die Täter unter Anwendung roher Gewalt mehrere Geldspielautomaten auf und erlangten hierdurch einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Insgesamt entstand an den angegangenen Betrieben ein Sachschaden von rund 50 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.