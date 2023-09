HEILSBRONN. (1077) In der Nacht von Sonntag (17.09.2023) auf Montag (18.09.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Audi aus dem Stadtgebiet Heilsbronn. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der blaue Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen AN-QM202 war vor einem Einfamilienhaus in der Straße Am Sonnenfeld abgestellt. Im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 05:45 Uhr wurde er von Unbekannten entwendet. Das Fahrzeug im Wert von rund 40.000 Euro war mit einem Keyless Go System ausgestattet.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das oben beschriebene Fahrzeug seit seinem Verschwinden gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl