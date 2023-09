WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Montagnachmittag ist ein rund 20 Meter hoher Baum umgestürzt und erfasste eine 59-jährige Radfahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine 25-jährige Fußgängerin erlitt hierdurch leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Gegen 16.45 Uhr ist die rund 20 Meter hohe Buche im Bereich des Sanderrings aus noch unbekannter Ursache umgestürzt. Der Baum fiel hierbei auf einen Rad- und Gehweg auf dem sich die Radfahrerin und die Fußgängerin befanden. Die 59-Jährige war zeitweise unter dem Baum eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Dame wurde nach einer medizinischen Notversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 25-jährige Fußgängerin wurde mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfallgeschehen ermittelt nun die Würzburger Polizei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung wurde auch ein Baumsachverständiger hinzugezogen.