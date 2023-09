INGOLSTADT. Im Zeitraum vom 12. - 15. September 2023 fanden landesweit die jährlichen Aktionstage „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“ statt.

Im Rahmen dieser Aktion wurde besonderes Augenmerk auf die Überwachung der Vorschriften der Gurtanlege- und Kindersicherungspflichten im Bereich von Schulen, Kindergärten und auf den von Schülern stark frequentierten Schulwegen gelegt. Die polizeilichen Kontrollen dieser Örtlichkeiten fanden im gesamten Zuständigkeitsbereich des PP Oberbayern Nord zu den relevanten Zeiten statt.

In 400 Fällen wurden Verstöße gegen verschiedene gesetzliche Bestimmungen geahndet. 341 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden mit Verwarnungsgeld oder auch mündlich beanstandet. In 57 Fällen war eine Bußgeldanzeige ab 60 Euro oder höher fällig. Gegen zwei Verkehrsteilnehmende mussten Strafanzeigen wegen Verkehrsstraftaten erstattet werden.

Unter den beanstandeten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern waren 89 Personen, die während der Fahrt auf die Benutzung des vorgeschriebenen und lebensrettenden Sicherheitsgurtes verzichtet hatten. Auch 36 gänzlich ungesicherte oder falsch gesicherte Kinder wurden in den kontrollierten Fahrzeugen festgestellt. Die Missachtung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 30 km/h oder Radwegbenutzungspflicht in der korrekten Fahrtrichtung, Rotlichtverstöße, die Benutzung von Mobiltelefonen und insbesondere das verbotswidrige Parken und Halten im Haltverbot im unmittelbaren Nahbereich der Schulen und Kindergärten (auch sog. „Elterntaxis“) gehörten nach wie vor zu den am häufigsten beanstandeten Fehlverhaltensweisen. Auffällig war, dass sich betroffene Fahrer/innen der „Elterntaxis“ oftmals uneinsichtig zeigten.

Die Sicherheit der Kinder auf den Schulwegen ist unser aller Anliegen und Teil des bayerischen Verkehrssicherheitsprogrammes 2030 „Bayern mobil, sicher ans Ziel“. Die Polizeidienststellen des PP Oberbayern Nord werden auch nach den Aktionstagen die Bemühungen um die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Schulwegsicherheit fortsetzen.