AMERANG, LKR. ROSENHEIM. Am späten Montagnachmittag (18. September 2023) kam es auf der Bundesstraße 304 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 61-Jähriger tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn hat noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Am Montag, den 18. September 2023, ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Bundesstraße 304 im Gemeindebereich Amerang ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Dabei war ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Trostberg mit seinem Pkw auf der Bundesstraße von Obing kommend in Fahrtrichtung Wasserburg unterwegs. Ein 55-jähriger Obinger war mit einem Lkw zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs.

Auf Höhe Froitshub kam der Pkw-Fahrer aus bislang unbekanntem Grund auf die Gegenspur. Der Lkw-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenprall schwerst verletzt und erlag leider noch am Unfallort, kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte, seinen Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch erstversorgt.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 7.000 €. Der Lkw wurde im Frontbereich stark beschädigt, die Schadenshöhe dürfte hier bei ca. 30.000 € liegen.

Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, ein Gutachter beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war im Bereich der Unfallstelle ein Vollsperre bis ca. Mitternacht eingerichtet.

Neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn befanden sich noch zwei Rettungswägen sowie ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Zudem wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Die Feuerwehren Amerang, Evenhausen, Kirchensur und Schnaitsee waren mit insgesamt 55 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort und übernahmen die Straßensperrung samt Umleitungsmaßnahmen sowie Reinigung der Unfallörtlichkeit.