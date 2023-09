REGENSBURG. Wie bereits berichtet, kam es am Sonntagmorgen, 17. September, zwischen 02:00 und 03:00 Uhr zu Sachbeschädigungen im Umfeld einer Moschee. Nun wurde eine weitere Tat bekannt.

Die Hintergründe und insbesondere die Motive der Tat sind wesentlicher Teil der polizeilichen Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei Regensburg durch das Kommissariat für Staatsschutzdelikte beziehungsweise politische Kriminalität geführt.

Bislang steht fest, dass ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen 02:00 und 03:00 Uhr mit einem Gegenstand die Eingangstüre einer Moschee in der Maxhüttenstraße beschädigt hat. Außerdem wurde das Mobiliar eines angrenzenden Pizzalieferdienstes sowie ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Von der Tat liegen Videoaufzeichnungen vor, welche die Polizei auswertet.

Im Zuge ihrer Ermittlungen vernahm die Polizei mehrere Personen. Hierbei wurde ein weiterer Vorfall an einer Regensburger Moschee in der Alten Straubinger Straße bekannt: Zwischen Samstagabend, 16. September und Montagvormittag, 18. September verwüstete ein bislang Unbekannter eine Küche und verursachte so Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euros. Hier wurden unter anderem Lebensmittel verschüttet. Zusammenhänge zwischen den beiden Taten werden geprüft.

Wer im Zusammenhang mit den Vorfällen Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.