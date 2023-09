Körperverletzung nach Festbesuch - Polizei ermittelt zu Hintergründen und sucht Zeugen

BESSENBACH, OT STRASSBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem am Sonntagmorgen den 10.09.2023 zwei unbekannte Täter nach einem Übergriff geflüchtet sind, ermittelt nun die Polizei Aschaffenburg und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Am Sonntag vor einer Woche kam es gegen 04:00 Uhr bei den Toilettenanlagen der "Zeltkerb" zu einem Übergriff, bei dem zwei bislang Unbekannte einem 34-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben und anschließend zu Fuß geflüchtet sind.

Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder der Flucht der Täter, sich zu melden.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

Männlich

Circa 180 cm groß

Circa Mitte 40 Jahre

Schlank mit Bauchansatz

Kurze dunkle Haare

Trug einen Dreitagebart

Bekleidet mit einer kurzen Lederhose und einem blau kariertem Hemd

2. Person:

Männlich

Circa 188 cm groß

Circa Mitte 40 Jahre

Korpulent mit Glatze

Trug eine Glatze

Bekleidet mit einer kurzen Lederhose und einem weißen Hemd

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Skoda-Fahrer nötigt Ford-Fahrer auf B469 - Zeugen gesucht

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Nur knapp konnte am Sonntagnachmittag ein 65-jähriger Fahrer eines Fords auf der B 469 einen Unfall verhindern. Dem Sachstand nach näherte sich ihm von hinten ein weißer Skoda mit Lichthupe. Kurz nach dem er ihn überholt hatte, bremste der Skoda ohne ersichtlichen Grund stark ab. Die Polizei Obernburg sucht nun nach Zeugen und ermittelt wegen Nötigung im Straßenverehr.

Kurz vor Großwallstadt näherte sich ein weißer Skoda Scala mit Lichthupe dem vorausfahrenden Fahrzeug und fuhr sehr nah auf. Als das vorausfahrende Fahrzeug die Spur wechselte, um dem weißen Skoda die Fahrbahn frei zu machen, überholte dieser, wechselte mit sehr geringem Abstand ebenfalls die Fahrspur und bremste abrupt ab. Das Fahrzeug, ein brauner Ford Focus, musste daraufhin ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Fahrer des Ford Focus hat in der Folge Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen und möglicherweise ebenso gefährdeten oder genötigten Verkehrsteilnehmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag, 16:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Mofa entwendet. Es handelt sich um ein Mofa Flory Classic der Marke "Kreidler" in schwarz.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 07:50 Uhr wurde ein Leichtkraftrad an der Hühnerhecke beschädigt aufgefunden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine SR 125 der Marke "Aprilia" in Rot.

KARLSTEIN AM MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 00:30 Uhr wurde "Am Kieswerk" die Wundschutzscheibe eines Opel Astra beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 14:00 Uhr wurde der vordere linke Reifen eines Kleintransporters in der Boschstraße beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.