HINTERSCHMIDING, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Unbekannte Täter brechen in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchen das Erdgeschoss und entwenden unter anderem Schmuck und einen schwarzen Pkw, Porsche Cayenne. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag (16.09.2023) auf Sonntag (17.09.2023) verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten das gesamte Erdgeschoss und entwendeten unter anderem eine hochwertige Armbanduhr, Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe und die Schlüssel für zwei Pkw. Als ein 59-jähriger Bewohner des Hauses wach wurde und den Wohnbereich betrat, sah er eine Person das Haus über eine geöffnete Terrassentür verlassen. Anschließend hörte er seinen Porsche Cayenne in der Einfahrt und sah ihn wegfahren. Danach stellte er fest, dass das Erdgeschoss durchsucht wurde. Er verständigte umgehend die Polizei, welche eine Fahndung nach dem gestohlenen Porsche einleitete. Diese verlief bislang ergebnislos. Außer den Fahrzeugschlüsseln für den Porsche entwendeten die unbekannten Täter ebenfalls die Schlüssel für einen Mercedes. Dieser verblieb jedoch vor Ort. Insgesamt wurden Wertgegenstände im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages entwendet. Der 59-Jährige konnte die Person, welche das Haus über die geöffnete Terrassentür verließ, nicht näher beschreiben.

Zeugenaufruf:

Personen, die am Sonntag, 17.09.2023, zwischen 02.00 Uhr und 02.45 Uhr, im Viertelweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 18.09.2023, 16.30 Uhr