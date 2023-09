WÜRZBURG/ZELLERAU. Ein gekipptes Fenster und eine unverschlossene Terrassentüre nutzten wohl Unbekannte aus, um am Wochenende in zwei Wohnungen in der Zellerau einzudringen. Die Täter konnten mit älteren Elektrogeräten entkommen.

Am Wochenende drangen Unbekannte mutmaßlich durch ein gekipptes Fenster und eine unverschlossene Terrassentüre in zwei Wohnungen in der Höchberger Straße und der Haafstraße ein. Sie entwendeten jeweils ältere Elektrokleingeräte. In einem Fall wachte die Bewohnerin durch Geräusche auf und traf auf den Täter, der sofort die Flucht ergriff.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.

DIE WICHTIGSTEN TIPPS ZUM EINBRUCHSCHUTZ IHRER POLIZEI:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

KRIMINALPOLIZEILICHE BERATUNGSSTELLEN

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

BERATUNG IM INTERNET

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de