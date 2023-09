OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF. Am 16.09.2023 kam es zu einem Unfall auf einer Baustelle in Neuharbach mit Beteiligung eines Radladers. Hierbei erlitt ein 62-Jähriger eine schwere Beinverletzung.

Nach ersten Erkenntnissen kam es um kurz nach 11.00 Uhr in Neuharbach zu einem Unfall mit einem Radlader, der von einem 52-Jährigen auf einer Baustelle gelenkt wurde. Beim Abkippen von Erdreich fiel der Lader aufgrund noch ungeklärter Ursache in eine Baugrube auf einen dortigen Betonlichtschacht. Durch den Aufprall des Laders auf den Schacht wurde dieser derart beschädigt, dass sich ein Betonteil löste und auf einen 62-Jährigen, der sich ebenfalls in der Baugrube befand, stürzte. Der 62-Jährige wurde dadurch schwer an einem Bein verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Lenker des Radladers blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfall wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Einbindung der Berufsgenossenschaft übernommen.

