SCHÖNBERG, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Heute (18.09.2023) gegen 12.30 h ereignete sich auf der B 85 im Gemeindebereich Schönberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinbus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 85-Jährige von Almosenreuth kommend die B 85 geradeaus in Richtung Schönberg überqueren. Hierbei übersah sie einen von Regen in Richtung Passau fahrenden alleinbesetzten Kleinbus, welcher von einem 68-Jährigen gelenkt wurde. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, sodass der Kleinbus in die Fahrerseite des Pkw prallte. Durch den Unfall wurde die 85-Jährige lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Zur Sicherung der Unfallspuren wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau ein Gutachter hinzugezogen. Die B 85 ist in diesem Bereich gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Grafenau, Tel.: 08552/9606-0

Veröffentlicht am 18.09.2023, 14:20 Uhr