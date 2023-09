INGOLSTADT. In der Nacht vom 15.09.2023 auf den 16.09.2023 wurde eine 24-jährige Frau Opfer eines sexuell motivierten Übergriffs. Die Ingolstädterin war auf dem Heimweg zu Fuß in der Großen Zellgasse Richtung Westen unterwegs, als sie gegen 00.20 Uhr, auf Höhe der Einmündung Behringstraße, von einer bislang unbekannten männlichen Person überfallartig zu Boden gebracht wurde.

Trotz starker Gegenwehr des Opfers, ließ der sexuell motivierte Tatverdächtige von der jungen Frau nicht ab. Erst als ein anhaltender Autofahrer der in Not geratenen zur Hilfe kam, ergriff der Unbekannte die Flucht. Das Opfer konnte sich währenddessen zu dem Anhaltenden in das Fahrzeug retten. Noch während der Helfer von seinem Fahrzeug aus, den Notruf betätigte, schoss der zunächst Flüchtende mit einer bislang unbekannten Waffe auf den Pkw.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keinen Erfolg.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt

- ca. 175 cm groß

- dunkler Dreitagebart

- korpulent

- dunkel gekleidet

- trug zu Tatzeit eine schwarze Mütze

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die Hinweise zum oben geschilderten Sachverhalt oder zum bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.