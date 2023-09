NEUSCHÖNAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Aus bisher unbekannter Ursache gerät die Kücheneinrichtung einer Wohnung in Brand. Bei Löschversuchen durch die Nachbarn werden diese leicht verletzt.

Am 15.09.2023, gegen 20.15 Uhr, bemerkten die Bewohner einer Wohnung in Altschönau Brandgeruch. Bei der Suche nach der Ursache, stellten sie durch ein Fenster in der Wohnungstür fest, dass die Wohnung darüber verqualmt war, deren Bewohner nicht zuhause waren. Ein 36-Jähriger konnte die Tür der verqualmten Wohnung durch Einschlagen der Glasfüllung öffnen. Er versuchte zunächst eigenständig das Feuer in der Küche zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Durch den Rauch, der sich im gesamten Haus ausbreitete, wurden vier Personen leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang unklar. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Veröffentlicht am 18.09.2023, 13:48 Uhr