NEU-ULM. Am gestrigen Sonntagabend, 17.09.2023, fand auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz eine Wahlkampfveranstaltung statt, im Rahmen derer ein 44-jähriger Mann einen Stein auf die Bühne warf. Verletzt wurde niemand.

Auf dem Podium befanden sich die Spitzenkandidaten der Partei Bündnis 90/Die Grünen, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Gegen etwa 19 Uhr kam es zu einem Zwischenfall. Ein 44-jähriger Besucher warf einen Stein in Richtung Podium. Dieser verfehlte beide Redner, sodass es zu keinen Verletzungen kam. Den eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm gelang noch am Veranstaltungsort die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen, der im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand leistete. Da der Beschuldigte sichtlich alkoholisiert war, wurde nach Einbindung der Staatsanwaltschaft Memmingen und des Bereitschaftsrichters eine Blutentnahme angeordnet, die im Anschluss in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Neu-Ulm durchgeführt wurde. Da die Wahlkampfveranstaltung nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen bereits beendet war, entließen die Beamten den Beschuldigten im Anschluss an die Maßnahmen wieder.

Die Ermittlungen übernahm zwischenzeitlich das zuständige Staatsschutz-Kommissariat der Kripo Neu-Ulm. Insbesondere die Motivlage sowie weitere Hintergründe zur Tatbegehung und des Beschuldigten selbst sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Dem 44-jährigen Mann wird nach dem Vorfall eine versuchte gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Ebenfalls muss er sich nun wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz verantworten. (KPI Neu-Ulm)

