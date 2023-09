WEIDEN I. D. OPF. Am Freitag, den 22. September 2023, findet um 10.00 Uhr die Eröffnung der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der Ringstraße 12 in Weiden i.d.OPf. statt. Die Einweihung der künftig bürgernahen Präventionsanlaufstelle der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. erfolgt im Rahmen eines kleinen Festaktes.

Am Freitagvormittag eröffnet die Weidner Kriminalpolizei eine Präventionsstelle in der Innenstadt. Dort entsteht eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, die den Bürgern künftig sowohl für Beratungen zum Einbruchsschutz, als auch für Themen der Verhaltensprävention zur Verfügung steht. Auch die kriminalpolizeiliche Ausstellung wird dorthin verlegt. Diese ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der kriminalpolizeilichen Präventionsarbeit. Anhand verschiedenster Exponate informieren Fachberater der Kripo über technische Sicherungsmöglichkeiten - insbesondere zur Einbruchsprävention.

Kriminaloberrat Andreas Schieder, Leiter der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf., setzt mit der neuen Örtlichkeit der Beratungsstelle auf Bürgernähe: „Die Themen der Kriminalprävention sollen in der Öffentlichkeit noch präsenter werden. Die kriminalpolizeilichen Fachberaten können dort aktiv mit den Bürgern ins Gespräch kommen und kostenfreie Beratungen anbieten.“

Die kriminalpolizeilichen Fachberater Kriminaloberkommissarin Görner-Degasperi und Kriminaloberkommissar Melzner sind zu folgenden Zeiten als Ansprechpartner in der Ringstraße 12 anzutreffen:

Montag, 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Dienstag bis Freitag nach vorheriger Terminvereinbarung.

Außerdem stehen Sie werktags gerne telefonisch (Tel. 0961/401-2710, -2711) oder per E-Mail (kripo-praevention-weiden@polizei.bayern.de) zur Verfügung. Die beiden Berater freuen sich den Bürgern beratend zur Seite zu stehen.

