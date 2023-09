1551. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Forstenried

Im Zeitraum von Samstag, 16.09.2023, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 17.09.2023, 01:30 Uhr wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München auf ihrem Festnetztelefon von einer unbekannten Frau, die sich als Polizeibeamtin der Polizei in Italien ausgab, angerufen. Diese teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlich verlaufenden Autounfall verursacht habe. Nun sei es notwendig, dass sie eine hohe Kaution zur Abwendung der Haftstrafe leisten muss. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die Frau nach Bargeld und Wertsachen befragt.

Gegen 01:30 Uhr erschien eine unbekannte Abholerin am Wohnort der Seniorin. Dieser wurden Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen sowie Goldschmuck im Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich ausgehändigt.

Der Betrug wurde erst erkannt, als die Frau im Laufe des Tages von der eigenen Tochter angerufen wurde. Daraufhin wurde die Polizei informiert und eine Anzeige erstattet.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die unbekannte Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 25 Jahre alt, ca. 155 cm groß, schlank, braune Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Züricher Straße, Basler Straße und Fritz-Baer-Straße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1552. Einbruch in eine Betreuungseinrichtung – Oberhaching

Im Zeitraum von Freitag, 15.09.2023, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 17.09.2023, 17:50 Uhr, konnte ein bislang unbekannter Täter in eine Betreuungseinrichtung einbrechen, indem er ein Fenster gewaltsam öffnete und dadurch in die Innenräume gelangte.

Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Geldkassetten mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Rain, Gleißentalstraße und Hinteres Gleißental (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1553. Räuberische Erpressung – Unterföhring

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 14:15 Uhr, wurde ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich der Münchner Straße von zwei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen. Daraufhin wurde er von ihnen hochgehoben und ihm wurde Gewalt angedroht. Er wurde aufgefordert seinen Rucksack auszuhändigen, was er daraufhin tat.

Aus diesem entnahmen die Täter die Geldbörse mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich und warfen anschließend den Rucksack wieder auf den Boden zurück. Anschließend flüchteten die Täter und bestiegen einen Bus der Linie 50 in Richtung Studentenstadt. Der Notruf wurde verständigt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 14 Jahre alt, ca. 163 cm groß, schwarze lange Haare mit Seitenscheitel links, schlank, südeuropäischer Typ; bekleidet mit einem schwarzen langen Oberteil mit orangefarbenem Aufdruck, dunkler Hose der Marke Lacoste, Balenciaga Schuhe, schwarz mit weißer Sohle und weiße Bauchtasche von Gucci

Täter 2:

Männlich, 14 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig, spricht Hochdeutsch, südeuropäischer Typ, schwarze kurze lockige Haare, rechte Augenbraue mit einem rasierten Cut versehen; bekleidet mit schwarzem T-Shirt, schwarze kurze Hose, schwarze Adidas-Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Straße, Cosimastraße und Oberföhringer Straße (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1554. Versuchter Raub auf Spaziergänger durch zwei unbekannte Täter – Bogenhausen

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 01:45 Uhr, wurde ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einem Spaziergang von zwei bislang unbekannten Tätern unvermittelt von hinten festgehalten und nach Wertgegenständen durchsucht.

Diesen Vorfall konnte ein aufmerksamer Autofahrer erkennen und hupte die Gruppe an. Daraufhin ließen die Täter den 74-Jährigen los, dieser verlor das Gleichgewicht und fiel vorwärts mit dem Gesicht auf eine dortige Bank. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht im Gesicht.

Die Täter entfernten sich ohne Tatbeute in bislang unbekannte Richtung. Der 74-Jährige verständigte den Polizeinotruf 110, woraufhin intensive Fahndungsmaßnahme, an denen über fünf Streifen beteiligt waren, aufgenommen wurden. Diese erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig/muskulös, sonnengebräunte Haut, südosteuropäischer Typ, schwarze kurze glatte zurückgekämmte Haare; dunkle Oberbekleidung, weiß Turnschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 35-Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig/muskulös, sonnengebräunte Haut, südosteuropäischer Typ, schwarze lockige Haare, Dreitagebart; dunkle Oberbekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Oberföhringer Straße, Grosjeanstraße und Hornsteinstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Autofahrer, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1555. Gefährliche Körperverletzung – Sendling

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 23:00 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München ein Notruf ein, in dem mitgeteilt wurde, dass eine blutüberströmte Frau mit ihrem Kind auf der Straße herumlaufen würde. Es wurden sofort mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnte eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit ihrer 8-jährigen Tochter angetroffen werden. Die 28-Jährige hatte eine stark blutende Wunde am Kopf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die 28-Jährige mit einem 37-Jährigen mit Wohnsitz in München in einer Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Verlaufe dessen schlug der 37-Jährige den Kopf der 28-Jährigen so fest gegen einen Türstock, dass diese eine tiefe Platzwunde erlitt. Im Anschluss daran flüchtete der 37-Jährige.

Im Verlauf des Sonntags, 17.09.2023, erschien der 37-Jährige selbständig auf einer Münchner Polizeiinspektion. Dort wurde er vernommen, wegen der Tat angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte).

1556. Sexuelle Belästigungen – Ludwigsvorstadt

Fall 1:

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 02:20 Uhr, fasste in einem Lokal ein bislang unbekannter Täter einer 23-Jährigen mit Wohnsitz in München über der Kleidung an deren Gesäß und an ihre Brüste. Die 23-Jährige gab dem unbekannten Täter zu verstehen, dass er dies unterlassen soll, woraufhin der Täter von mehreren Gästen aufgefordert wurde, das Lokal zu verlassen.

Im Außenbereich des Lokals fasste der Täter der 23-Jährigen erneut an die Brüste und darüber hinaus beleidigte er sie verbal mit einer sittlich abwertenden Bezeichnung. Als daraufhin die 23-Jährige die Türsteherin des Lokals um Hilfe bat, bedrohte der Täter diese. Danach ging der Täter davon und die Polizei wurde verständigt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, afrikanisches Aussehen; bekleidet mit einem schwarzen Polohemd und schwarzer Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ehrengutstraße, Dreimühlenstraße, Isartalstraße und Kapuzinerstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 04:05 Uhr, fasste in einer Diskothek ein bislang unbekannter Täter einer 33-Jährigen mit Wohnsitz in München über ihrer Bekleidung an ihr Gesäß. Als die 33-Jährige sich umdrehte und die Hände des Täters wegschlug, eilte ihr ein weiterer Gast zu Hilfe. Der Täter versuchte dem zu Hilfe eilenden Gast einen Tritt zu verpassen, trat jedoch gegen das Bein der 33-Jährigen.

Im Anschluss entfernte sich der Täter und die Polizei wurde verständigt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 190 cm groß, schlank, südosteuropäische Erscheinung; dunkle Oberbekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Arnulfstraße, Hackerbrücke, Grasserstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3:

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 04:15 Uhr, fasste in einem Nachtclub ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin einer 30-Jährigen mit Wohnsitz in München über ihre Kleidung in den Genitalbereich. Die 30-Jährige verständigte den Sicherheitsdienst, welcher daraufhin die Polizei verständigte.

Der 46-Jährige konnte noch vor Ort angetroffen und auf eine Polizeiinspektion gebracht werden. Nach Abschluss einer notwendigen polizeilichen Maßnahme wurde der 46-Jährige wieder entlassen.

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

1557. Festnahmen nach Sexualdelikten – Altstadt

Fall 1:

Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen

Am Freitag, 15.09.2023, gegen 19:00 Uhr, beobachtete eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München in der Grünanlage an der Westenriederstraße / Zwingerstraße einen Mann, der in der Wiese liegend sexuelle Handlungen an sich vornahm und dabei vorbeilaufende Personen beobachtete. Die 53-Jährige verständigte die Polizei über den Notruf 110.

Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) nahmen den 54-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland am Tatort fest. Er wurde nach erfolgter Sachbearbeitung und Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten von der Polizeiinspektion 11 aus entlassen. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Fall 2:

Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 19:45 Uhr, griff ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München einer unbekannten Frau in der U-Bahn an das Gesäß. Die Frau flüchtete daraufhin am U-Bahnhof Marienplatz aus der U-Bahn (Linie 6).

Ein unbeteiligter Zeuge, der den Vorfall beobachtete, stellte sich bereits in der U-Bahn zwischen die Frau und den 25-Jährigen, so dass ihr der Ausstieg aus der Bahn erleichtert wurde. Der 26-Jährige verständigte auch die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion 15 (Sendling) konnten den 25-Jährigen am Marienplatz antreffen und vorläufig festnehmen. Die Frau konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der 25-Jährige wurde nach einer Anzeigenerstattung und der Beendigung der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

1558. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 06.09.2023, gegen 07:30 Uhr, befand sich ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, in der U-Bahn der Linie U6 zwischen Studentenstadt und Universität. Im selben Wagon befand sich eine bislang unbekannte Täterin, welche sich verbal aggressiv äußerte.

Der 30-Jährige sprach sie daraufhin an, worauf er von der unbekannten Täterin körperlich angegangen und dabei leicht verletzt wurde. Der 30-Jährige ging am Abend zu einer Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an.

Das Kommissariat K 45 (politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 178 cm, ca. 35 Jahre, ein Tattoo auf der rechten Wange, sprach deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der U-Bahn U6 zwischen Studentenstadt und Universität Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.