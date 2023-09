SCHOPFLOCH. (1074) Am Freitagabend (15.09.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr gelangten Unbekannte durch Aufschieben des heruntergelassenen Rollos der Balkontür in das Einfamilienhaus im Gemeindeteil Lehengütingen (nördliches Ende).

Über einen Entwendungsschaden ist derzeit noch nichts bekannt.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Ansbach. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc