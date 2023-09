ROTH. (1073) In der Nacht von Freitag (15.09.2023) auf Samstag (16.09.2023) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Roth ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich über eine Balkontür Zutritt zu der Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Gredl. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc