LICHTENFELS / BAD STAFFELSTEIN. In den vergangenen drei Wochen wurden in Lichtenfels und Bad Staffelstein mehrere Wahlplakate verunstaltet und beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum vom 25. August 2023 bis 17. September 2023 wurden im Stadtgebiet Lichtenfels 13 Wahlplakate der Partei „BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN“ beschmiert, beschädigt oder heruntergerissen.

Der Sachschaden liegt bei geschätzten 300 Euro. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie beschäftigt außerdem eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat der Partei in Bad Staffelstein in der Goethestraße. Hier wurde ein Wahlplakat überklebt. Der entstandene Sachschaden liegt bei geschätzten 25 Euro.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.