WOLFRATSHAUSEN. Am Sonntagvormittag, 17. September 2023, wurde ein 70-Jähriger leblos aus der Loisach geborgen. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der Todesursache.

Am Sonntag, den 17. September 2023, ging gegen 10:40 Uhr eine Mitteilung bei der Integrierten Leitstelle Oberland über ein in der Loisach treibendes, herrenloses Kajak ein. In unmittelbarer Nähe konnte ein 70-jähriger Mann aus Augsburg leblos an der Wasseroberfläche festgestellt und durch Einsatzkräfte der eingesetzten Wasserrettung geborgen werden. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die weiteren Untersuchungen zur Klärung der Todesumstände wurden noch vor Ort durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, übernommen. Derzeit liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.