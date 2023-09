BAMBERG. Am Sonntagnachmittag stürzte ein Kleinflugzeug am Flugplatz Bamberg-Breitenau ab. Der Pilot wurde schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Gegen 13.45 Uhr gingen bei der Polizei Oberfranken mehrere Mitteilungen über ein abgestürztes Flugzeug am Flugplatz Bamberg-Breitenau ein. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stürzte die Maschine beim Start ab. Nach dem Absturz fing das Flugzeug Feuer. Der Brand wurde von der Feuerwehr zügig gelöscht. Der Pilot konnte zuvor schwerverletzt aus dem Wrack geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Absturzursache in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg übernommen. Derzeit gehen die Ermittler von einem Unfallgeschehen aus. Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung unterstützen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen. An der Cessna entstand ein Sachschaden von zirka 200.000 Euro. Der Flurschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.