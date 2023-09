NÜRNBERG. (1070) Am Samstag (16.09.2023) kam in der Nürnberger Innenstadt ein Radfahrer zu Sturz. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Mann war gegen 12:30 Uhr mit einem Rennrad auf dem Maxplatz in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Ein Zeuge führte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes eine Reanimation bei dem leblosen Radfahrer durch. Den Einsatzkräften des Rettungsdienstes gelang es im Anschluss, den Mann zu stabilisieren und ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus zu transportieren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem verunglückten Radfahrer um einen 72-jährigen Mann. Die Ursache für den Sturz des Radfahrers ist derzeit unklar. Aufgrund seines Gesundheitszustands konnte der Mann bislang nicht zum Geschehen befragt werden.

Erstellt durch: Michael Konrad