NÜRNBERG. (1067) Am Freitag (15.09.2023) entwendete ein bislang unbekannter Mann nahe des Röthenbach-Centers einen Elektro-Scooter. Der mutmaßliche Täter konnte zwar noch in Tatortnähe mit dem Gefährt erwischt werden, flüchtete allerdings zu Fuß.

Ein 16-jähriger Jugendlicher hatte den Scooter in den Morgenstunden am U-Bahn-Abgang in der Dombühler Straße abgestellt und mit einem Kettenschloss versperrt. Am frühen Nachmittag musste der Jugendlich jedoch feststellen, dass ein Unbekannter den E-Scooter entwendet hatte. Als er daraufhin seinen Vater verständigte, machte sich dieser im Umfeld des Einkaufszentrums auf die Suche nach dem Roller. Tatsächlich fiel dem 51-Jährigen dabei ein Mann auf, der auf dem gestohlenen Roller unterwegs war.

Als der Unbekannte den E-Scooter vor dem Einkaufszentrum abstellte, sprachen ihn Vater und Sohn an. Der mutmaßliche Dieb versuchte daraufhin mit dem Roller wegzufahren. Dies konnte der Vater zwar zunächst verhindern, allerdings gelang es dem unbekannten Mann kurz darauf trotzdem, sich loszureißen und zu Fuß zu flüchten.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den unbekannten Dieb aufgenommen. Beamte des Kriminaldauerdienstes führten an dem E-Scooter eine Spurensicherung durch.

