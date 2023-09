GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagabend (16. September 2023) kam es im Bereich der Partnach zu einer Diskussion zwischen mehreren Personen über zu laute Musik. Schließlich zog ein bisher unbekannter Täter ein Messer und verletzte einen 34-Jährigen im Halsbereich. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch die Tat erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch um Zeugenhinweise gebeten.

Am Samstag, 16. September 2023, gegen 22.24 Uhr beschwerte sich ein unbekannter Mann bei vier weiteren Männern im Bereich der Partnach, auf Höhe der Schornstraße, über zu laute Musik. Nach einem kurzen Wortwechsel zog der Unbekannte unvermittelt ein Messer hervor und verletzte einen der anderen vier Männer, einen 34-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen, im Halsbereich. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß Richtung Hauptstraße.

Der 34-Jährige wurde durch das Messer erheblich verletzt, befindet sich aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Er wurde unmittelbar nach dem Angriff in ein Krankenhaus verbracht.

Sofort eingeleitete Such- und Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften der umliegenden Dienststellen verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt

ca. 170 cm groß

schlanke Statur

rasiertes, sehr kurzes, dunkles Haar

Dreitagebart

dunkler Teint

spricht, möglicherweise gebrochen, deutsch

trug beige/braune und schwarze Kleidung

Auffälligkeit: sogenannte „Hamsterbacken“

könnte möglicherweise im näheren Umfeld des Tatorts wohnen

Nach den getroffenen Erstmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen und ersten Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, übernahm die weitere Sachbearbeitung das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden umfangreiche Ermittlungen gegen den unbekannten Täter wegen versuchten Totschlages geführt.

Die Ermittler bitten auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Samstagabend, 16. September 2023, gegen 22.24 Uhr im Bereich der Partnach in Garmisch-Partenkirchen, Höhe der Schornstraße 18, Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität oder des Aufenthaltsortes des Angreifers geben?

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in dieser Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821 917-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.