Diebstahl aus Handtasche - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bereits am Montag verwickelten zwei Unbekannte eine 38-Jährige in ein Gespräch und entwendeten die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die 38-Jährige befand sich gegen 13:00 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Frohnsinnstraße, als sie von den beiden Unbekannten angesprochen worden ist. Kurz nachdem die Männer weitergelaufen sind bemerkte die Frau schließlich das Fehlen ihrer Geldbörse.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 40 Jahre, 160 cm groß, schlank, Drei-Tage-Bart

Täter 2: 40 Jahre, 160 cm groß, schulterlange Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Trickdiebstahl in Hörstudio - Zeugen gesucht

BESSENBACH, OT STRAßBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmittag betrat ein Unbekannter unter einem Vorwand ein Hörstudio und entwendete hierbei ein Mobiltelefon. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Der Unbekannte betrat das Geschäft in der Würzburger Straße gegen etwa 12:15 Uhr und klagte gegenüber einer Angestellten über Ohrenschmerzen. Nach einer kurzen Beratung verließ er das Geschäft, ohne etwas zu kaufen, gegen 12:20 Uhr wieder. Hierbei bemerkte die Angestellte das Fehlen ihres Mobiltelefons vom Schreibtisch, welches der Unbekannte in einem unbemerkten Augenblick an sich genommen hat.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

20 Jahre alt

180 cm groß

Dunkelhaarig mit kurz gestutztem Vollbart

Bekleidet mit weißem Jacket mit goldenen Knöpfen, weißem T-Shirt und schwarzer Hose

Auffällige Hautveränderungen an der linken Wange

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstag, zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr, wurde vor einem Fitnessstudio in der Stengerstraße ein E-Scooter der Marke Segway entwendet.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, wurden aus seiner Garage in der Kinzigstraße zwei Kettensägen der Marke Stiehl entwendet.

GROßOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 11:00 Uhr 11:50 Uhr wurde an einem Anwesen in der Rudelzauerstraße ein Rucksack entwendet. Dieser konnte durch einen Zeugen im Bereich in Radheim aufgefunden werden. Das Mobiltelefon und die Geldbörse des Geschädigten fehlten.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, wurde an einem in der Aschaffenburger Straße geparkten Omnibus die Seitenscheibe mutwillig beschädigt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 10:30 Uhr, wurde an einem in der Fritz-Haber-Straße geparkten Opel Corsa der Vorderreifen mutwillig zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KROMBACH, OT OBERSCHUR, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag und Samstag wurde von einem Grundstück in der Spessartstraße ein Motorroller der Marke Niu mit den amtlichen Kennzeichen AB-BE9 entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.