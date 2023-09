A9/BAYREUTH. Am Sonntagvormittag kam es zu einem medizinischem Notfall auf der A9 in der Nähe der Anschlussstelle Bayreuth-Nord. Die Fahrbahn musste in Richtung Süden zeitweise gesperrt werden. Mittlerweile sind die Maßnahmen vor Ort beendet und die Fahrbahn wieder frei.

Gegen 10.20 Uhr erreichte die Polizei Oberfranken ein Notruf von der Autobahn. Nach Eintreffen mehrere Polizeistreifen in der Nähe der Anschlussstelle Bayreuth-Nord stellte sich heraus, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Zwei Männer aus einem Kleinbus mussten ärztlich versorgt werden. Da auch ein Rettungshubschrauber landete, wurde die Fahrbahn in Richtung Süden zeitweise gesperrt. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Verkehr wieder rollen.