WÜRZBURG / INNENSTADT. In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es in der Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einer Gruppe von drei Männern gekommen. Ein 28-Jähriger aus der Gruppe erlitt hierbei schwerste Verletzungen und erlag diesen in einem Krankenhaus. Zwei weitere Personen erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Der 22-jährige Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 05.15 Uhr gingen erste Mitteilungen bei der Einsatzzentrale der Polizei und der Integrierten Leitstelle über eine Auseinandersetzung im Bereich der Haugerpfarrgasse ein. Die Würzburger Polizei und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort und fanden hier drei schwer verletzte Männer vor. Dem Sachstand nach hatten diese Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Ein 28-Jähriger von diesen erlag trotz medizinischer Notversorgung durch den Rettungsdienst seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die beiden weiteren Verletzten wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Auseinandersetzung eskaliert

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Auseinandersetzung ein verbaler Streit zwischen dem 22-jährigen Tatverdächtigen, einem spanischen Staatsangehörigen, und der Gruppe von drei Männern vorausgegangen. Dieser eskalierte, als der 22-Jährige den Männern Stich- und Schnittverletzungen zufügte. Der Tatverdächtige flüchtete hiernach von der Örtlichkeit.

Festnahme und Vorführung

Beamte der Würzburger Polizei nahmen den Tatverdächtigen unweit des Tatortes fest. Dieser hatte sich im Zuge der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zugezogen. Die Würzburger Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der xx-Jährige am Montag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Untersuchungshaft vorgeführt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Würzburg hofft bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte die Auseinandersetzung im Bereich Haugerpfarrgasse/Textorstraße beobachten?

Wer konnte den Tatverdächtigen (schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift) zwischen 05:15 Uhr und 06:00 Uhr auf seiner Flucht im Bereich des Tatorts sehen?

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.