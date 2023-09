BAMBERG. Am Samstagabend überfielen zwei maskierte Männer eine Tankstelle am Kunigundendamm. Unter Vorhalt einer Pistolenarmbrust erbeuteten sie Bargeld. Trotz intensiver Fahndung der Bamberger Polizei sind die Täter noch auf der Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Der Überfall dauerte nur wenige Minuten: Kurz nach 20.30 Uhr am Samstagabend betraten zwei Unbekannte eine Tankstelle am Kunigundendamm. Beide waren dunkel gekleidet und vermummt. Einer von beiden bedrohte den Kassierer der Tankstelle unter Vorhalt einer Pistolenarmbrust und forderte das Bargeld aus der Kasse. Währenddessen stand der andere am Eingang Schmiere. Der Kassierer hatte keine Wahl: Er gab dem Maskierten die Tageseinnahmen. Ein dreistelliger Betrag. Damit ergriffen die Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Regnitz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Bamberger Polizei konnten die beiden Räuber entkommen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Etwa 175 bis 185 Zentimeter groß

Schwarze Hose und schwarze Jacke oder Pullover mit Kapuze

Gesicht bis auf die Augen vermummt mit einem Schal oder ähnlichem

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Überfall machen? Wer hat die Täter möglicherweise auf ihrer Flucht beobachtet? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.